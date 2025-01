Die SKW Piesteritz drosseln ihre Produktion von Düngemitteln. Das teilte Unternehmen am Montag in Wittenberg mit. Demnach wurde eine von zwei Ammoniakanlagen der Stickstoffwerke für unbestimmte Zeit abgestellt. Als Gründe gab die Firma die Marktlage und die politischen Rahmenbedingungen an.