1976 gestohlen Historisches Stammbuch kehrt nach Wittenberg zurück

Über Valentin Winsheim ist nach Angaben der Stiftung Luthergedenkstätten relativ wenig bekannt. Er lebte demnach von 1521 bis 1591 und stammte aus Dippoldiswalde. Später studierte er Theologie in Leipzig und war später als Pastor in der Stadt Bad Tennstedt in Thüringen tätig. Wo Winsheim jedoch Melanchthon traf und ihn um einen Eintrag in sein Stammbuch bat, ist bisher unbekannt.