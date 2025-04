Lutherstadt Wittenberg Neue Straße sorgt für doppelten Ärger – Anwohner erwägt Sammeklage

18. April 2025, 05:00 Uhr

In der Straße Rotes Land in Wittenberg nutzen die Anlieger seit nunmehr vier Jahren die neue Straße. Doch so richtig zufrieden ist kaum jemand – was am Straßenbelag liegt, aber auch an einer vermeintlichen Täuschung durch die Stadt. Die aber verteidigt sich.