In Lutherstadt Wittenberg konnte zuletzt ein ähnlicher Streit zwischen Stadt und Kindertagesstättenwerk mit einem Kompromiss geschlichtet werden. Demnach bleibt das Kindertagesstättenwerk Träger der Einrichtungen, muss dafür aber in den kommenden drei Betriebsjahren offenlegen, ob und in welcher Höhe die Kitas Gewinne erwirtschaften. Mögliche Überschüsse müssen in die Einrichtung investiert werden, oder genutzt werden, um die Elternbeiträge zu senken.