Die kurzen Federohren sind wie so oft angelegt und somit nicht sichtbar. Dennoch ein imposanter Vogel. "Die Eule hat eine helle Gesichtsmaske und leuchtend hellgelbe Augen", erklärt der Ornithologe. Und als hätte sie uns gehört, macht sich das Tier bemerkbar. Es ist eher ein heiseres Krächzen als Gesang.

"Mit der Nachtigall kann die Eule stimmlich nicht mithalten", so der Vogelexperte. Dafür ist die Sumpfohreule ein perfekter Jäger. Geräuschlos hebt der Vogel ab, gleitet dicht über der Wiese und schnappt sich eine Maus. Das Futterangebot in den Elbauen ist derzeit vielfältig. Wohl deshalb haben die Sumpfohreulen hier ihr Winterquartier bezogen.

Die Tiere sind sehr selten, stehen auf der roten Liste. Nach Angaben des Naturschutzbundes gibt es in Deutschland weniger als 50 Brutpaare. Da ist der Eulenauflauf mit mehr als 20 Tieren im Kreis Wittenberg eine echte Sensation. "Das erlebt auch ein Ornithologe nicht alle Tage", sagt Schonert.

Dabei ging den Ornithologen eine Sumpfohreule ins Netz. An diesen Moment erinnert sich Schonert gern zurück: "Eine Sumpfohreule werde ich nur einmal im Leben in den Händen halten", vermutet der Kemberger Ornithologe. Der Vogel wurde beringt und wieder in die Freiheit entlassen.