Festveranstaltung Tag des offenen Denkmals: Bundesweite Eröffnung in Wittenberg

Hauptinhalt

In Wittenberg ist der deutschlandweite Tag des offenen Denkmals eröffnet worden. Sachsen-Anhalt ist mit rund 260 Denkmälern vertreten, darunter die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn und der Lutherhof in Aschersleben. Bundesweit sind rund 3.700 Denkmäler mit mehr als 5.300 Veranstaltungen beteiligt.