Geschäftsführer Hannemann spricht von harten Monaten, von vielen Sitzungen und Meetings, bei denen über eine neue strategische Ausrichtung der Wittenberger Firma beraten wurde. Schnell sei man zum Schluss gekommen, dass ein Preiskampf gegen die asiatische Konkurrenz nicht zu gewinnen sei. Tesvolt müsse auf anderen Gebieten seine Stärken ausspielen und entwickelte ein neues Geschäftsmodell. Die 350 Mitarbeiter zählende Unternehmensgruppe will jetzt mittelständische Gewerbebetriebe mit Batteriespeichern ausstatten, so dass diese am lukrativen Stromhandel teilnehmen können.