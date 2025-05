Schritt für Schritt kämpft sich Leonard ins Leben zurück, darf nun auch wieder in den Kindergarten. Die Prognose für diese seltene Autoimmunkrankheit ist gut und die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal auftritt, ist sehr, sehr gering, sagt seine Mutter Katalin Schnee und ergänzt: "Wir versuchen jetzt, mit dem was passiert ist, abzuschließen, sind aber als Familie immer noch dabei, das zu verarbeiten."

Bildrechte: MDR/ Mandy Giersch

Verein "Wünsch dir was" organisiert Auszeit vom Alltag

Und dabei wollen an diesem Tag die THW-ler helfen. Für das Team von Kai Krismann eine absolute Selbstverständlichkeit. Er selbst hat einen fünfjährigen Sohn und kann sich gut in die Lage versetzen, wie es ist, ein krankes Kind zu haben. Und wenn es nur ein schöner Tag sei, den sie Leonard schenken können. "Wir wollen den Jungen vergessen lassen, was war. Für mich ist das Lohn genug, die Familie etwas aus dem Alltag rauszuholen, die Sorgen vergessen zu lassen. Das ist es, weshalb ich das seit 27 Jahren mache", so der Ortsbeauftragte des THW Wittenberg.

Wir wollen den Jungen vergessen lassen, was war. Für mich ist das Lohn genug [...]. Kai Krismann, THW Wittenberg

Helfer im Ehrenamt: Verschiedene Aufgaben beim THW

Für Leonard und seine Schwester, die vierjährige Amalia, geht es zunächst raus auf die Elbe. Auf einem THW-Rettungsboot des Weißenfelser Ortsverbands darf der Junge am Schluss sogar selbst Kapitän sein und steuern. Mit leuchtenden Augen erzählt er davon, dass er ganz allein Vollgas geben konnte. Das wird wenig später nur noch getoppt, als er vor der versammelten Truppe Kommandos geben darf – gekleidet im passenden THW-Shirt und mit Helm. Ein "Los" und ein "Anfangen" erreichen die Helfer. Nun darf Leonard Hand anlegen, wenn ein LWK mit Druckluft hochgehoben, wenn mit einer riesigen Blechschere hantiert oder Menschenrettung geübt wird.

Nach so viel Aufregung ist eine Stärkung nötig. Auch dafür ist gesorgt. Der stellvertretende Ortsverantwortliche Karsten Gebhardt ist in der Küche eingesprungen und hat Nudeln mit roter Soße für alle gezaubert. "So ist das beim THW", sagt er, "unser Koch konnte heute nicht, dann vertritt man sich." Der Nachtisch ist noch nicht ganz verdaut, da warten schon Balou und Hunter auf ihren Auftritt.

Bildrechte: MDR/ Mandy Giersch

Diesen Tag wird Leonard wohl nie vergessen

Die beiden sind Rettungshunde und sind heute vom Ortsverband Quedlinburg in Wittenberg zu Gast. Leonard und Amalia dürfen die beiden Hunde zunächst streicheln und mit Leckerlis verwöhnen und sich anschließend vom schon erfahrenen Einsatzhund Balou suchen lassen. Selbst im Versteck unter einem LKW findet der Hund die beiden aufgeweckten Kinder. Als Belohnung dafür gibt's für Balou ein weiteres Leckerli und für die kleinen THW-Gäste einen Rettungshund aus Plüsch, der fast so groß ist wie ein echter.

Mit glühenden Wangen lässt Leonard am Nachmittag seinen Tag beim THW noch einmal Revue passieren. Er hat so viel erlebt, dass er gar nicht weiß, was das Tollste war. Mit etwas Zögern fällt ihm doch was ein. "Dass ich anleiten durfte." Ja, Leonard durfte denen Befehle erteilen, die er zuvor als "kleine Helden" bezeichnet hat. Und genau so ein Held möchte das Kindergartenkind einmal werden, ein echter "THW-Mann" halt.