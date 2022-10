In der Wittenberger Kita hat der Namensgeber Pittiplatsch Konkurrenz bekommen: von Charlie. Charlie ist erst fünf Monate alt und ein Labrador-Retriever. Der Welpe verstärkt gerade das Kita-Team und soll auch als ausgewachsener Rüde dauerhaft als Therapiehund in der Kita bleiben. Er ist der erste Therapiehund in einer Wittenberger Kindertagesstätte und bereits nach kurzer Zeit für viele der Liebling.