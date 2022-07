Nach dem Tod eines 15 Monate alten Mädchens hat das Amtsgericht Wittenberg Haftbefehl gegen den Vater und die Mutter erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dessau-Roßlau mit. Demnach wird dem 26 Jahre alten Mann und der 21 Jahre alten Frau, die in Wittenberg leben und aus Syrien stammen, Totschlag vorgeworfen. Der Haftbefehl gegen die Mutter wurde unter Auflagen ausgesetzt.

Das Kind war Ende Januar wegen Atemnot in ein Krankenhaus in Wittenberg eingeliefert und später in eine Klinik nach Halle verlegt worden. Dort starb das kleine Mädchen dann an seinen Verletzungen. In einem Gutachten der Rechtmedizin wurden stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf des Kindes festgestellt. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.