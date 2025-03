Polizei ermittelt Tödlicher Unfall: Mensch stirbt auf A9 bei Coswig

03. März 2025, 06:53 Uhr

Auf der A9 nahe Coswig im Landkreis Wittenberg hat es am Sonntag gleich zwei Verkehrsunfälle gegeben. In Fahrtrichtung Berlin kam am Nachmittag ein Mensch ums Leben. Am Abend gab es den zweiten Unfall – diesmal in der Gegenrichtung.