Falscher Polizsit ruft an Trickbetrüger verhandelt mit 85-Jährigem am Telefon – und scheitert

01. Juni 2024, 13:25 Uhr

In Wittenberg hat ein Trickbetrüger versucht, einem 85-Jährigen am Telefon Geld für die angebliche Freilassung seiner Tochter zu entlocken. Der Betrüger gab sich als Polizist aus und forderte zunächst 80.000 Euro, später dann 40.000 Euro in Gold oder Schmuck. Der Senior erkannte den Betrug, dank einer seiner Töchter.