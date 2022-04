B100 voll gesperrt Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall im Landkreis Wittenberg

Auf der B100 im Landkreis Wittenberg ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Der 39-Jährige war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und in seinem brennenden Wagen ums Leben gekommen. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls zwischenzeitlich voll gesperrt.