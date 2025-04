A9 nach schwerem Lkw-Unfall im Landkreis Wittenberg gesperrt

Die Autobahn 9 ist nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen Köselitz und Coswig im Landkreis Wittenberg in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind im Baustellen-Bereich zwei Lkws frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt aus ihren Fahrzeugen geborgen und in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der Unfall habe sich direkt an einer Verschwenkung der Fahrbahnen ereignet, wo es keine Mittelleitplanke gibt, so die Polizeisprecher. Beide Fahrtrichtungen werden dort über eine Fahrbahn-Seite geführt.