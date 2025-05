Die Autobahn 9 bleibt nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen Köselitz und Coswig im Landkreis Wittenberg in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Dessau-Roßlau MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen mitteilte, werden sich die Bergungsarbeiten mindestens bis zum Nachmittag hinziehen. Aktuell pumpe die Feuerwehr noch immer den Tank eines mit Gas betriebenen Lasters leer. Das gestalte sich aufwändiger als gedacht. Erst danach könnten die Abschleppfahrzeuge anrücken.

Am Mittwoch waren nach Angaben der Polizei, zwei Lkws im Baustellen-Bereich frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt aus ihren Fahrzeugen geborgen und in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der Unfall habe sich direkt an einer Verschwenkung der Fahrbahnen ereignet, wo es keine Mittelleitplanke gibt, so die Polizeisprecher. Beide Fahrtrichtungen werden dort über eine Fahrbahn-Seite geführt. Die Polizei bittet Autofahrer, einen weiten Bogen um Coswig und Dessau-Roßlau zu machen.