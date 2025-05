Bei Coswig A9 nach schwerem Lkw-Unfall noch mindestens bis Freitagnachmittag gesperrt

Hauptinhalt

02. Mai 2025, 11:52 Uhr

Auch am zweiten Tag nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A9 zwischen Köselitz und Coswig dauert die Sperrung an. Dort waren am Mittwoch zwei Lastwagen frontal zusammengestoßen. Grund für die lange Sperrung ist die aufwendige Bergung. Laut Polizei bleibt die Autobahn noch bis mindestens 15 Uhr am Freitagnachmittag dicht.