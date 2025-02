Beim Versuch, ihr Auto zu waschen, hat eine 41-Jährige in Wittenberg einen Schaden von 5.000 Euro verursacht. Laut Polizei hatte die Frau versucht, mit ihrem Pkw in eine Waschbox auf einem Tankstellengelände zu fahren. Allerdings mit Vollgas – so rammte sie eine Trennwand und die Bordsteinkante.