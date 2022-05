Nach einer Gewaltattacke auf einen jungen Mann in Wittenberg ermitteln jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie die Behörden am Montag mitteilten, laufen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Verdächtigt wird demnach ein 32 Jahre alter Mann aus Wittenberg. Er soll am Abend des 28. Mai – also vorigen Sonnabend – zunächst mit seinem späteren Opfer gestritten haben.