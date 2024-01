Feuer in Mehrfamilienhaus Nach Brand in Lutherstadt Wittenberg: Verdächtiger festgenommen

20. Januar 2024, 14:16 Uhr

In Lutherstadt Wittenberg hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lutherstadt Wittenberg einen Verdächtigen festgenommen. Das Haus ist durch das Feuer unbewohnbar geworden.