Unbekannte haben einen Brandsatz gegen das Landratsamt in Wittenberg geworfen. Wie die Ermittler MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, wurde der zerstörte Brandsatz am Dienstagnachmittag vor dem Gebäude gefunden. Das Landratsamt erklärte, es habe sich um einen sogenannten Molotowcocktail gehandelt, also eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit. Der Polizei zufolge hatte sich der Inhalt aber nicht entzündet. Dadurch seien auch keine Schäden entstanden.