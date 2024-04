Einwohner im Landkreis Wittenberg werden nach einer Trinkwasser-Havarie weiterhin gebeten, sparsam mit Wasser umzugehen. Wie die Verwaltung mitteilte, werden rund 41.000 Menschen in der Lutherstadt und in umliegenden Ortschaften noch immer über Behelfs-Rohrleitungen versorgt, solange die Reparaturarbeiten an der eigentlichen Hauptleitung laufen.