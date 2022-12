LKW-Fahrer haben es in Deutschland oft schwer bei der Parkplatzsuche. Gerade abends sind viele Rastplätze überfüllt, die Bedingungen auf den Parkplätzen sind häufig schlecht. An der A9 könnte das in Zukunft etwas einfacher werden. Dort ist in Vockerode im Landkreis Wittenberg am Donnerstag ein großer LKW-Parkplatz eröffnet worden.