Der 40 bis 65 Jahre alte Mann stammt wahrscheinlich aus Südosteuropa. Das hatte eine sogenannte Isotopenanalyse des rechtsmedizinischen Instituts in München ergeben. Auf dem Unterarm des Mannes war der Name "Michaela" tätowiert, auch ein Goldring am rechten Ringfinger trug eine Gravur mit diesem Namen. Aber auch diese Spuren brachten die Ermittler nicht entscheidend weiter.

Die Polizei geht davon aus, dass die Kiste mit dem Leichnam von einer Elbbrücke der Autobahn 9 zwischen Berlin und München in den Fluss geworfen wurde. Die Metallkiste ähnelt einer Werkzeugtruhe, die bis 1991 in großer Stückzahl produziert worden sei. An der Innenseite des Deckels befanden sich zwei Aufkleber, einer davon zeigt zwei Mainzelmännchen und die Aufschrift "ZDF". Ein Paddler hatte die Kiste mit dem Toten in der Elbe entdeckt.