Der Großparkplatz an der Autobahn 9 in Vockerode im Landkreis Wittenberg wird von LKW-Fahrern bisher kaum angenommen. Nach MDR-Recherchen wird das umzäunte und bewachte Areal nur sporadisch genutzt. Der Investor aus Bayern, der in Vockerode einen zweistelligen Millionenbetrag investiert hat, wollte die derzeitige Auslastung zunächst nicht kommentieren.