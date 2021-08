Kleiner Vogel, großer Ärger Neuntöter steht Straßenneubau in Wittenberg im Weg

Durch den beschaulichen Wittenberger Ortsteil Reinsdorf rollt immer viel Verkehr. Denn die Landstraße führt zur Autobahn 9, in der Gegenrichtung geht es in die Lutherstadt Wittenberg oder ins Industriegebiet nach Piesteritz. Anwohner in Reinsdorf sind über die Verkehrsbelastung nicht glücklich.