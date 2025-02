Axel Schonert bleibt stehen und lauscht. In der Ferne schnattern ein paar Graugänse an der Elbe bei Dabrun. Und auch die trompetenartigen Rufe der Kraniche bleiben dem Ornithologen nicht verborgen. Ansonsten aber ist es ruhig. Zu hören ist nur der Wind, der sanft über die grünen Wiesen weht: "Es ist tatsächlich deutlich stiller geworden draußen. Insbesondere so die Kleinvögel in der freien Landschaft, die sind ja kaum noch da."

Noch vor wenigen Jahren – so erzählt der Kemberger Vogelexperte – waren sie nicht zu überhören. Die Feldlerchen und Goldammern, die Braunkehlchen und Schafstelzen. "Das sind die Arten, die uns üblicherweise mit ihrem Gesang erfreuen, die die Landschaft schön angenehm für uns machen." Aber das fröhliche Gezwitscher ist seltener zu hören – in Wäldern und an Feldern, in unseren Parks und Gärten.

Kein Platz und keine Nahrung für Vögel

"Die Bestände brechen weiter zusammen und wir verlieren Jahr für Jahr kontinuierlich Brutpaare. Das ist die Entwicklung in allen Industrienationen, eigentlich in allen Ländern Europas", sagt der Vogelschützer aus dem Kreis Wittenberg. "Amsel, Drossel, Fink und Star – das haben wir als Kinder alle gesungen. Ob heutige Kinder das auch noch tun, weiß ich gar nicht, gerade diese Charakterarten fehlen ja", so der 50-Jährige.

Den Vögeln fehlen einfach Platz und die Nahrung. Auf das große Insektensterben folgt längst das Vogelsterben. Der große öffentliche Aufschrei? Bleibt bisher weitgehend aus, bedauert Schonert.

Die Angst vor einem Vogel-Virus

Für Aufsehen hatte zuletzt lediglich die jährliche Zählung "Stunde der Wintervögel" des Naturschutzbundes (Nabu) gesorgt. Demnach wurden in diesem Winter fast 20 Prozent weniger Amseln gesichtet. Dafür verantwortlich sei das Usutu-Virus. Der aus Afrika eingeschleppte Erreger rafft die Singvögel dahin. Vor allem Amseln, aber auch andere Arten wie den Grünfink.