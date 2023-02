Die Reparatur des rund 40 Tonnen schweren Bauwerks werde voraussichtlich ein halbes Jahr dauern und 650.000 Euro kosten. Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Brücke sei für die Stadt enorm wichtig. Sie sei die einzige Verbindung zwischen der Kernstadt, dem Gremminer See und Ferropolis. Zudem führe auch der Europaradweg R1 dort entlang. Europa sei, so Schilling wörtlich, sozusagen in Gräfenhainichen getrennt.