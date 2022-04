Wahl am Sonntag Torsten Zugehör bleibt Oberbürgermeister von Wittenberg

In Lutherstadt Wittenberg ist am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt worden. Amtsinhaber Torsten Zugehör (parteilos) bekommt von den Menschen in der Stadt das Vertrauen für eine weitere Amtszeit.