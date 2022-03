Bei Schköna in der Dübener Heide im Landkreis Wittenberg hat am Mittwoch der Wald gebrannt. Laut Forstamt wurde dabei eine Fläche von sechs Hektar vernichtet. Die Förster gehen aktuell von Brandstiftung aus. Philipp Nahrstedt von der Waldbrandzentrale in Annaburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die bisherigen Feuer seien meist am frühen Abend oder in der Nacht entdeckt worden – also immer dann, wenn die Forstreviere schon Feierabend gehabt hätten.