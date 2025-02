Heike Borchardt zeigt mit sorgenvoller Miene auf den Boden. In einer Nische verteilt liegen noch ein paar Lärchenzapfen. "Das ist der Rest, die haben wir gar nicht erst in den Zapfenschuppen gebracht, das lohnt sich bei der Menge nicht, die sollen gleich hier vortrocknen", erzählt die Forstingenieurin und lässt ein paar der kleinen Zapfen durch ihre Hände gleiten. Wenn die letzten Samen herausfallen, ist die Ernte abgeschlossen.

"Es wird nicht wie in anderen Jahren, wo wir wirklich bis August zu tun hatten", sagt die Leiterin der Landesdarre. Es war keine gute Saison. Bei den Nadelhölzern quer durch alle Baumarten war es "total schlecht". Der späte Frost im vergangenen Frühjahr und dazu trockene und immer heißere Sommermonate, nennt Borchardt auch gleich als Gründe für die mäßige Ausbeute. In Spitzenjahren werden in der Landesdarre 70 Tonnen Saatgut gewonnen, davon ist man diesmal weit entfernt.