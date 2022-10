Im laufenden Jahr 2022 mussten die Feuerwehren nach einer vorläufigen Bilanz des Landeszentrums Wald zu rund 150 Waldbränden ausrücken. In Erinnerung bleiben dürften die beiden verheerenden Feuer am Brocken. Dort waren in der Folge mehrere Schritte beschlossen worden, um Waldbrände künftig besser verhindern zu können. Im regnerischen Herbst hat sich die Gefahr von Waldbränden in Sachsen-Anhalt inzwischen deutlich verringert.