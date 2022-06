Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt weiter steigen. Nach dem Landkreis Jerichower Land hat am Samstag auch der Landkreis Wittenberg die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. Das teilte das Landeszentrum Wald mit.

Ab Warnstufe 5 ist es verboten, den Wald außerhalb der angelegten Wege zu betreten. Fast alle anderen Landkreise inklusive der Stadt Halle haben bereits die zweithöchste Warnstufe 4 erreicht. Dort ist es inzwischen untersagt, in der Nähe der Wälder ein Feuer zu entfachen. In der Stadt Magdeburg, im Salzlandkreis und in der Börde südlich der Autobahn 2 gilt noch die mittlere Waldbrandstufe 3.