Im Landkreis Wittenberg gilt seit Mittwoch die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Wie die Waldbrandzentrale in Annaburg mitteilte, sind davon die Wälder in der Dübener Heide, in Elsterland und im Vorfläming betroffen. Der Landkreis Wittenberg ist der erste in Sachsen-Anhalt, in dem die höchste Warnstufe in diesem Jahr ausgerufen wird.