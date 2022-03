Jonas Bartsch ist Koordinator der Waldbrandzentrale. An seinen Monitoren kann er die Bilder von 15 Wachtürmen auswerten. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalt unterhält ein automatisches Waldbrand-Frühwarnsystem. Dieses wurde laut Ministerium in den vergangenen zwei Jahren für rund 1,7 Millionen Euro umfangreich modernisiert. Von dort aus sollen künftig 700 Quadratkilometer Wald beobachtet werden. Die Technologie für "Fire Watch" kommt aus der Luft- und Raumfahrttechnik: Die Sensorelektronik und die Bildverarbeitungssoftware wurden im Rahmen der Weltraummission "Rosetta" entwickelt. Die optischen Sensoren sind auf ehemaligen Feuerwachtürmen, Mobilfunkmasten oder hohen Gebäuden montiert. Die Elektronik auf den 15 Beobachtungstürmen ist in den vergangenen Jahren ausgetauscht und grundlegend erneuert worden. Die hochauflösenden Kameras können nach Angaben des Betreuungsforstamts Rauchsäulen bis zu einer Entfernung von 60 Kilometern entdecken.



Im Zuge der Erneuerung wurden die bisherigen drei Waldbrandzentralen in die neue Zentrale in Annaburg überführt. Von hier aus kann schnell entschieden und Waldbrände können schnell bekämpft werden. Das System soll grenzübergreifend funktionieren. So können auch Türme in Sachsen und Brandenburg in die Überwachung einbezogen werden.