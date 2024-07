Nach Angaben des Wasserversorgers sind die Trinkwasserleitungen in Prettin marode. In den zurückliegenden Jahren habe es deshalb bereits mehrere Brüche gegeben. Um sie reparieren zu können, müsse eine Ersatzleitung gelegt werden. Diese würde durch mehrere private Grundstücke verlaufen. Viele der rund 70 betroffenen Grundstückseigentümer hätten bisher jedoch nicht eingewilligt. Stefan Schmidt (parteilos), Bürgermeister der Stadt Annaburg, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, er appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Zustimmung zu geben, damit die Leitung saniert werden könne.