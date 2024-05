Und die Motivation, anderen Menschen helfen zu wollen, blieb. "Ich wusste in der 8. Klasse, dass ich Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz werden will." Doch mit seinen 16 Jahren war er dafür noch zu jung, so absolvierte er in Brandenburg ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus, begann ein Jahr später seine Ausbildung. Die hat er mit Bravour bestanden, ist seitdem Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rettungsdienst in Jessen. Mit seinen Kollegen ist er meist der Erste am Eisatzort, versorgt Verletzte oder Patienten. Viel Verantwortung, der er sich mit Leidenschaft stellt.