Ihrem Schloss verfallen sind die Köhlers damals übrigens erst auf den zweiten Blick. Im Sommer 2002 kamen sie als Fluthelfer nach Jessen. Nach Tagen in verwüsteten Wohnungen lotste man sie in den Schlosskeller. Da standen die beiden nun mitten im Müll, der Boden bedeckt mit Matsch. Dazu der modrige Gestank in der Nase. Mit Schutzanzug und in gebückter Haltung befreiten sie die Räume von verrotteten Schränken und ranzigen Matratzen. Aber als sie am Abend durch das Schloss schritten, sich dann auf eine Bank setzten und auf den Park schauten, umgeben von völliger Stille, da war's um sie geschehen.