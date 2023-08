Deutschland und Israel planen, ein gemeinsames Jugendwerk in Deutschland aufzubauen – wo genau, ist noch nicht entschieden. Während zunächst die Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt als Standort vorgeschlagen wurde, fordert der Freistaat Thüringen, dass das Deutsch-Israelische Jugendwerk in Weimar entstehen soll.

In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hieß es, das Jugendwerk solle die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel auf eine neue Stufe heben. Es solle die Erinnerung an den Holocaust wach halten, wenn es bald keine Zeitzeugen mehr gebe. Zudem solle das Jugendwerk Zusammenarbeit zu aktuellen Themen wie dem Klimawandel ermöglichen.

Das Jugendwerk solle auf Grundlage der bestehenden Koordinierungsbüros für den Jugendaustausch in Deutschland und Israel entstehen, hieß es im September. Das deutsche Koordinierungsbüro "Conact" befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 in der Lutherstadt Wittenberg. Träger ist die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt.



"Conact" fördert nach eigenen Angaben jährlich rund 300 Projekte im Bereich des deutsch-israelischen Jugendaustauschs. In ihrer Vereinbarung haben die Ministerinnen Paus und Shasha-Biton jedoch nicht festgelegt, dass das Jugendwerk seinen Sitz in Wittenberg haben soll.