Zudem sind laut einer Sprecherin der Stadt weitere Sparmaßnahmen geplant. In allen Kitas der Stadt sollen demnach Bewegungsmelder in Garderoben und Waschräumen eingebaut werden.

Im Winter soll außerdem die Wassertemperatur in der Schwimhalle der Stadt von 29 Grad Celsius um vier Grad gesenkt werden. So will die Stadt Wittenberg auch in einer möglichen Gasmangellage den Weiterbetrieb sicherstellen, um Schwimmunterricht anbieten zu können. Auch in öffentlichen Gebäuden, wie dem Rathaus, sollen Heizdauer und Temperatur gesenkt werden.