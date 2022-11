Idee für Genossenschaft vorgestellt Wörlitz: Hoffen auf einen 24 Stunden geöffneten Dorfladen

Der einzige Supermarkt in Wörlitz ist seit ein paar Monaten Geschichte. Anwohnerinnen und Anwohner müssen seitdem ins Auto steigen, um einzukaufen – wie in so vielen Orten in Sachsen-Anhalt. Was also tun? In Wörlitz macht jetzt die Idee für einen neuen Dorfladen Hoffnung.