In Zahna-Elster im Kreis Wittenberg ist am Dienstagmorgen offenbar ein Wolf unterwegs gewesen. In einem Video in den sozialen Netzwerken ist ein Wolf zu sehen, wie er über den Elbdeich bei Elster läuft. Danach biegt er in eine Straße in den Ort hinein ab. Dort sorgen die Bilder für Aufregung, denn die Straße führt direkt zur Sekundarschule.