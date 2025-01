Auf der Autobahn 9 hat der Zoll am Mittwoch in einem Lkw aus Spanien 125 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte, hatten Beamte den Richtung Berlin fahrenden Laster in Höhe Coswig (Landkreis Wittenberg) zur Kontrolle auf den Parkplatz "Rosselquelle" geleitet.