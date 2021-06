Ehrung für Wörlitzer Deutschlands Kita des Jahres kommt aus Sachsen-Anhalt

Und was man im Park nicht alles entdecken kann. Da sind die Enten auf dem See, die schaukelnde Hängebrücke, das Wörlitzer Schloss und die Menschen, die hier einmal lebten und wirkten. Die Steppkes kennen sie ganz genau. " Fürst Franz hat Luise geheiratet", sagt Lisbeth. "Und Erdmannsdorff war sein Kumpel", ergänzt Oscar. "Der hat mit Fürst Franz den Park erschaffen."

Selbst die Mitarbeiter der "Villa Sonnenschein" sind immer wieder erstaunt, wie viel die Kinder über das UNESCO-Weltkulturerbe wissen und wissen wollen. "Die Kinder sind offen für alles", sagt Heilpädagogin Anne Dahlke. "Sie interessieren sich für die Gebäude im Park, aber auch für die Menschen. Wie sah Fürst Franz aus? Was hatten die Menschen früher für Kleidung und für Haare?" Fragen, denen Erzieher und Kinder gemeinsam auf den Grund gehen, bei Ausflügen in die Bibliothek oder die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz .

Doch nicht nur das Leben und Lernen im Weltkulturerbe macht die "Villa Sonnenschein" zu einer besonderen Einrichtung. In der integrativen Sprach-Kita bestimmen die Kinder ihren Tagesablauf selbst. "Offene Arbeit" nennt das Kita-Leiterin Ramona Mücke. Nach einem gemeinsamen Morgenkreis können die Kinder frei wählen, ob sie spielen oder basteln möchten, ob sie eine kurze Pause im Ruheraum einlegen oder beim Back-Tag den Teig rühren wollen. Die Kinder werden in Entscheidungsprozesse einbezogen, in kleine und ganz große. So haben selbst die Jüngsten bei der Gestaltung des Spielplatzes mitgemacht, Bilder gemalt, ein Modell gebastelt.