Wohnen auf Probe "Dessau verschenkt ganz viel Potenzial": Kreative sollen Stadt attraktiver machen

15. Juli 2024, 11:00 Uhr

Was tun, wenn immer mehr Wohnungen leer stehen und die Bevölkerung überaltert? Man lockt für sechs Monate junge Berufstätige aus Großstädten an, die keinen festen Arbeitsplatz brauchen. In Dessau-Roßlau sind 15 sogenannte "Pioneers" angekommen, die nun dort arbeiten und neue Ideen für eine attraktivere Stadt einbringen sollen.