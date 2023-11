Der Tierpark in Köthen ist umzäunt und liegt mitten in der Stadt. Sollte es sich tatsächlich um einen Wolfsriss handeln, wäre es der erste Angriff eines Wolfes in einem Tierpark in Sachsen-Anhalt.

Im vergangenen Februar wurde bereits in Wanzleben in der Börde ein Wolf gesichtet – ebenfalls mitten in der Stadt. Das Wolfskompetenzzentrum rät in einem solchen Fall, nicht auf das Tier zuzugehen, es nicht anzulocken oder gar zu füttern. Aggressives Verhalten von Wölfen gegenüber Menschen sei in Deutschland bislang aber nicht dokumentiert worden, hieß es nach der Sichtung in Wanzleben.