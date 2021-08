Lokführer der Deutschen Bahn streiken Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt stark beeinträchtigt

Ab Montag, dem 23. August, um 2 Uhr bis Mittwoch, 25. August, ist der Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt stark eingeschränkt, das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit.

Durch den Streik im Personenverkehr, kündigte die Deutsche Bahn an, komme es zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Ein Ersatz, etwa durch Busse, wird es an den Tagen nicht geben. Auch eine Garantie, dass alle Reisenden an ihr Ziel gelangen, werde es nicht geben, teilte die Deutsche Bahn mit.