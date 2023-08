Auszeichnung angekündigt Deutscher Buchhandlungspreis 2023 geht zwei Mal nach Sachsen-Anhalt

Zwei Buchhandlungen in Wittenberg und Halle erhalten in diesem Jahr den Deutschen Buchhandlungspreis. Damit werden Buchläden gewürdigt, die sich ganz besonders für das kulturelle Leben vor Ort einsetzen. In welcher Kategorie sie den Preis erhalten, erfahren sie allerdings erst im Oktober.