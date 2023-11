Die "Brockenbande" des Harzer Tourismusverbandes hat einen Publikumspreis gewonnen. Das Projekt wurde am Donnerstagabend bei der Verleihung des Deutschen Tourismuspreises in Bielefeld ausgezeichnet. Demnach stimmten 56 Prozent der Internetnutzer für die "Brockenbande". Das Projekt will Kindern den Harz spielerisch näherbringen. Unter den Nominierten war auch eine Innovationsplattform des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt.