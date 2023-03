Das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt hat den Verkehrsunternehmen eine kostendeckende Finanzierung des 49-Euro-Tickets zugesichert. "Kein Verkehrsunternehmen muss befürchten, auf seinen Kosten sitzen zu bleiben", sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag. Zudem gehe das Ministerium "davon aus, dass alle Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt das Deutschlandticket anerkennen werden".