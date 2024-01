Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Sachsen-Anhalt fordert Änderungen an der Schuldenbremse. DGB-Landeschefin Susanne Wiedemeyer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es müsse unterschieden werden, wofür Geld ausgegeben wird. Investitionen müssten auch mit Schulden möglich bleiben: "Wir brauchen dringend Geld für Infrastrukturmaßnahmen, sonst hinterlassen wir unserer Jugend nur kaputte Straßen, Schienen und Brücken. Das geht nicht. Und genauso brauchen wir dringend Geld, um die Transformation in den Betrieben zu unterstützen."